Cracco riparte da Robecco

Le brigate di promettenti giovani studiosi della gastronomia italiana, insieme ai loro mentori, cuochi di fama nazionale e internazionale, interpreteranno i sapori del territorio.

Il 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Villa Terzaghi, ristorante e scuola di cucina, riapre le sue porte al pubblico per il pranzo domenicale. La sede dell’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco, situata a Robecco sul Naviglio nel cuore del parco del Ticino a 20 km da Milano, si prepara ad accogliere i suoi ospiti. Le brigate di promettenti giovani studiosi della gastronomia italiana, insieme ai loro mentori, cuochi di fama nazionale e internazionale, interpreteranno i sapori del territorio locale proponendo dei cestini gourmet d’asporto per un’esperienza di gusto e relax da vivere nei giardini di Villa Terzaghi o per un’avventura all’avanscoperta del Parco del Ticino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro