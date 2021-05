Il progetto della RSA procede

Il progetto della RSA a Buscate procede. Risistemata la prima proposta e adesso sarà la volta delle verifiche di conformità PGT.

Il progetto della RSA a Buscate procede. Dopo che la Sovrintendenza aveva espresso qualche remora sul design della struttura, che in origine aveva forma esagonale con dei bracci che si dipartivano dal corpo centrale, secondo il rendering, ora il progettista ha provveduto a rifare il disegno, rispettando i suggerimenti, che consigliavano di studiare un design un po' meno in contrasto con la villa storica dei Rosales, presente nello stesso complesso. Ora il nuovo progetto prevede una struttura di forma rettangolare, sviluppata in verticale e non più in orizzontale, parallelo a Via Cavallotti. “Su questo progetto, dunque, stiamo riprendendo a ragionare – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Anche perché la Sovraintendenza l'ha approvato. Quindi si tratta di mandare avanti le pratiche: adesso procederemo con le verifiche di conformità PGT, per capire se prevedere una variante qualora il piano non fosse esattamente conforme a quanto prescritto dal PGT”.

