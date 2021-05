Tris di semi per le mamme

Per la Festa della Mamma non sapete cosa regalare alla vostra? Come sempre, Croce Azzurra ha l'idea giusta e originale per fare un dono gradito.

Per la Festa della Mamma non sapete cosa regalare alla vostra? Come sempre, Croce Azzurra ha l'idea giusta e originale per fare un dono gradito alla donna più importante della vostra vita e intanto fare del bene anche all'associazione. Perché non regalarle un tris di semi da coltivare con amore, pensato in collaborazione con Druantia e il Creaidee di Roberta? Fragole, margherite e girasoli, per rendere più bello e ricco il suo giardino e in più una sorpresa realizzata a mano, da personalizzare con un messaggio d'amore tutto vostro. Il costo del kit è di 15 euro, da prenotare entro il 6 maggio, inviando un messaggio Whatsapp al numero 347/9277275. Le consegne a domicilio saranno effettuate dai volontari di Croce Azzurra sabato 8 maggio.

