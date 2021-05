Bosco Cantoni: parco apiario

Il Bosco dei Cantoni diventerà un parco apiario. L'ex area denominata Oasi dei Pescatori, bonificata a fine 2019 e riforestata secondo accordi a inizio 2020, con due interventi.

Il Bosco dei Cantoni diventerà un parco apiario. L'ex area denominata Oasi dei Pescatori, bonificata a fine 2019 e riforestata secondo accordi a inizio 2020, con due interventi – il primo a opera della ditta Makita di Arluno e il secondo del Consorzio Forestale del Ticino – ospiterà nell'area a sud, su una superficie di circa 3,5 ettari, entro il prossimo mese, dalle 15 alle 40 arnie, che dovranno produrre del miele, del quale una parte dovrà essere devoluto al Comune di Inveruno. “Abbiamo aperto una manifestazione d'interesse dopo che un apicoltore si è rivolto alla nostra Amministrazione per richiedere lo spazio per poter insediare la sua attività – spiega Maria Zanzottera, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica – L'abbiamo ritenuta una proposta davvero valida, per molte ragioni: con questa iniziativa andremmo a tutelare e favorire l'insediamento dell'Apis mellifera ligustica, la quale non esiste più in forma selvatica, ma solo domestica, avviando un'azione informativa sull'importanza e sulla funzione fondamentale delle api in un territorio e coinvolgendo anche le scolaresche con delle visite guidate e con dei corsi didattici sul tema. Esse infatti con la loro impollinazione favoriscono la biodiversità, facendo il bene dell'intero pianeta”. L'area sarebbe data in gestione all'apicoltore per almeno 5 anni, il quale dovrebbe poi fornire gratuitamente all'Ente mezzo chilo di miele per ciascuna arnia, occupandosi della manutenzione dell'area in collaborazione con Makita. Infine, l'apiario dovrà essere realizzato all'insegna dell'ecosostenibilità e dell'ecocompatibilità, rispettando ogni normativa vigente.

