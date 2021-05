Asilo Nido: attività formative

L'asilo Nido Don Luigi Sacchi di Inveruno, in collaborazione con 'Il filo di perle' e con il supporto del Comune, propone delle attività formative per bambini e famiglie.

L'asilo Nido Don Luigi Sacchi di Inveruno, in collaborazione con 'Il filo di perle' e con il supporto del Comune, propone delle attività formative per bambini e famiglie di tutto il territorio. La prima iniziativa riguarda dei laboratori sulla costruttività e la manipolazione di materiali. Il primo incontro sarà il 22 maggio alle 10 presso la struttura, cui seguiranno altri 4 incontri a cadenza settimanale. Per iscrizioni e informazioni, basta mandare una mail a 41a56 [at] cooperativaorsa [dot] it. La seconda iniziativa riguarda un ciclo di webinar sui bisogni del bambino dai 0 ai 3 anni, in programma sulla piattaforma Zoom. Gli argomenti trattati? I ritmi del neonato, sonno e pianto, le prime attività da fare a sostegno dello sviluppo psicofisico e il tema della separazione e la scelta del nido. Appuntamento per l'11 maggio alle 21 e poi a seguire altri quattro incontri. Per informazioni e iscrizioni: mandare una mail a infoilfilofiperle [at] gmail [dot] com o chiamare il numero 375/5953531.

