Pedofilia: arrestato il dipendente comunale di Castano

A marzo il servizio della trasmissione di Italia 1 'Le Iene' che aveva portato alla luce la vicenda. Ora, il dipendente comunale di Castano, da quanto riferiscono alcune fonti, è finito in carcere per aver adescato una minorenne sui profili social di WhatsApp e Instagram.

A marzo il servizio della trasmissione di Italia 1 'Le Iene' che aveva portato alla luce la vicenda. Ora, il dipendente comunale di Castano, da quanto riferiscono alcune fonti, è finito in carcere per aver adescato una minorenne sui profili social di WhatsApp e Instagram. L’ordinanza, firmata dal gip Angela Minerva, è stata eseguita nei giorni scorsi. L’uomo, almeno secondo le prime notizie, sarebbe anche accusato di pornografia minorile per avere ottenuto immagini da una 16enne ed è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. L’indagine è coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro