Scomparso: interrotte le ricerche

L'hanno cercato per più giorni, purtroppo, però, con esito negativo. Interrotte le ricerche dell'uomo di Robecchetto di cui non si hanno più tracce da mercoledì scorso.

L'hanno cercato per più giorni, purtroppo, però, con esito negativo. Hanno scandagliato sia i vari corsi d'acqua sia le zone boschive, fin dal tardo pomeriggio di mercoledì scorso quando è scattato l'allarme e la sua auto è stata ritrovata nei pressi del ponte 'stretto' sul Villoresi a Nosate. E sono andati avanti fino a domenica sera, per poi interrompere, su disposizione della Prefettura, appunto le attività. Un ingente dispiegamento di uomini e mezzi, tra Vigili del fuoco, Protezione civile e Forze dell'ordine che hanno lavorato incessantemente, perlustrando ogni angolo possibile. Ma, come detto, dell'uomo di Robecchetto ad oggi ancora nessuna traccia. C'è mistero, insomma, su dove sia finito; la prima ipotesi al vaglio era quella che si fosse gettato, appunto, nel canale Villoresi, anche se si sono e si stanno vagliando anche altre possibili piste. Lo 'stop' alle ricerche, comunque, non vuol dire che non lo si cercherà più, bensì non verranno più impiegate tante forze.

