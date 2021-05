Esercizi commerciali: buoni mobilità

Si chiuderanno il 30 maggio i termini per l’accreditamento degli esercizi commerciali di Legnano all’utilizzo dei buoni mobilità previsti dal progetto 'L’Alto Milanese si muove bene'.

Si chiuderanno il 30 maggio i termini per l’accreditamento degli esercizi commerciali di Legnano all’utilizzo dei buoni mobilità previsti dal progetto 'L’Alto Milanese si muove bene'. Fra una settimana apriranno, invece, i termini per l’adesione all’ottenimento degli incentivi degli utenti –lavoratori con età superiore ai 16 anni che abitano o lavorano a Legnano e andranno al lavoro a piedi, in bici o monopattino. Il progetto, finanziato dal Ministero della Transizione ecologica nell’ambito del “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, ha come obiettivo incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto (bicicletta, bicicletta elettrica, monopattino, trasporto pubblico locale, sharing mobility, piedi). Il rimborso chilometrico è fissato nella misura di 25 centesimi di euro al Km, correttamente rilevato dall’applicazione WeCity (l’app scelta dal Comune per la gestione dei buoni), e il buono mobilità sarà erogato sotto forma di CO2 coin, una moneta virtuale (pari a 1 centesimo) da spendersi negli esercizi commerciali di Legnano aderenti al progetto. Questi, che dovranno accreditarsi con registrazione sull’app WeCity saranno visualizzabili in mappa sulla app o pubblicati sul sito di progetto www.altomilanesesimuovebene.it. I buoni mobilità (che hanno un budget complessivo di 65mila euro) sono una delle azioni previste all’interno del progetto dal Comune di Legnano finalizzate alla progressiva riduzione dell’utilizzo dell’auto a favore di forme di mobilità sostenibile, nonché allo sviluppo economico del territorio comunale. "Il progetto rispecchia in pieno alcuni temi cari all’amministrazione comunale e li connette - dichiara Marco Bianchi, assessore alla Mobilità - La mobilità sostenibile, oltre a rappresentare una modalità di spostamento più attenta all’ambiente e alla salute, diventa, in un circolo virtuoso, anche un modo diverso per vivere la città e sostenere alcune sue attività, come quelle commerciali, che da sempre rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico e sociale. La partecipazione dei vari attori della città sarà una chiave per il successo dell’iniziativa". "Abbiamo appoggiato subito l’iniziativa per due ordini di motivi -spiega Paolo Ferrè, presidente Unione Confcommercio Legnano - innanzitutto perché, come cittadini legnanesi, ci sembra importante sostenere un’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile, quindi rispetta l’ambiente e giova alla salute, inoltre per le opportunità imprenditoriali che può aprirci con nuova utenza e clientela. In un momento, come ben sappiamo molto complesso per il commercio di vicinato, è quanto mai apprezzato un progetto che non presenta costi aggiuntivi per le imprese e di semplice attuazione". "Sempre più pubbliche amministrazioni hanno compreso che grazie alla bicicletta è possibile ottenere una riduzione del traffico e dell’inquinamento, un aumento del distanziamento sociale rispetto al mezzo pubblico e addirittura un aumento del commercio di prossimità a vantaggio dell’economia locale - ha commentato Paolo Ferri, CEO di WeCity - Secondo una recente ricerca condotta da Transport for London (TfL) le persone che vanno a piedi, in bicicletta o utilizzano i mezzi pubblici spendono in media più degli automobilisti nei negozi locali. I ciclisti, viaggiando su un mezzo estremamente flessibile e che non ha problemi di parcheggio, sono infatti più propensi a fermarsi lungo il tragitto casa-lavoro spendendo fino al 40% in più dei loro colleghi automobilisti". L’accreditamento degli esercizi commerciali interessati sarà subordinato all’accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base della tipologia di attività esercitata: saranno escluse, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, le attività appartenenti a categorie di esercizi commerciali eticamente non condivisibili o i cui prodotti non siano confacenti alle finalità del progetto. Quella che durerà 4 mesi sarà la fase sperimentale del progetto, destinata ai soli lavoratori, che potrà essere estesa o rinnovata successivamente in base alla risposta dei cittadini; sulla base del budget per questa tranche (32mila euro da spendersi nei negozi accreditati entro il 31 dicembre 2021) è stata fissata la partecipazione di almeno 200 utenti che potranno accumulare un massimo di 160 euro complessivi (tetto massimo giornaliero di 2 euro e mensile di 40 euro). Anche gli utenti, come i negozianti, dovranno iscriversi attraverso la app WeCity e saranno i primi 200 ad accedere direttamente al progetto con relativo computo dei km percorsi attraverso la app ai fini del calcolo dei buoni mobilità. Ma anche chi non rientrerà nei primi 200 potrà comunque pedalare utilizzando l’app per tracciare i propri percorsi casa-lavoro-casa in modo da contribuire al monitoraggio di progetto e permettere, sulla base di una stima dei km percorsi, l’eventuale estensione della graduatoria a ulteriori partecipanti in caso di risparmi economici. Nel caso di spostamenti casa-lavoro che prevedono l’interscambio con mezzi diversi dalla bicicletta o monopattino (ad esempio viaggi con autobus, treno o automobile più piedi, bicicletta o monopattino) saranno computati dall’App WeCity, ai fini dell’erogazione del buono mobilità, solamente le porzioni del tragitto effettuate in bicicletta o monopattino nel territorio del Comune di Legnano, automaticamente riconosciute dalla App.

