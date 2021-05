Dieci bambini con sintomi Covid

Dieci bambini con sintomi riconducibili al Covid-19: asilo chiuso in via precauzionale. "Stiamo seguendo con estrema attenzione la situazione del Nido 'Ape Gaia' di Arconate".

Dieci bambini con sintomi riconducibili al Covid-19: asilo chiuso in via precauzionale. "Stiamo seguendo con estrema attenzione la situazione del Nido 'Ape Gaia' di Arconate, dove, appunto, 10 bimbi su 10 hanno sviluppato in questi giorni, in maniera più o meno lieve, sintomi riconducibili al Coronavirus - scrive l'assessore Francesco Colombo - Nelle ultime ore e emerso che un’educatrice e la mamma di uno dei piccoli sono risultate positive.Tutti gli iscritti sono stati sottoposti o verranno sottoposti nelle prossime ore a tampone. Vista la situazione, l’asilo è stato chiuso in via precauzionale e lo sarà fintanto che non arriveranno gli esiti dei tamponi effettuati. In ogni caso Ats si riserva la possibilità, alla luce di quanto sta avvenendo in paese in queste ore, di effettuare indagini epidemiologiche più approfondite per appurare l’eventuale presenza di varianti del virus. Rimaniamo in contatto costante con l’autorità sanitaria per valutare in tempo reale l’andamento della situazione epidemiologica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro