Covid Arconate: 4 classi in isolamento

C'è, purtroppo, un peggioramento della situazione epidemiologica anche ad Arconate. A confermarlo è l'assessore Francesco Colombo: "Oltre ad un aumento dei casi di cittadini positivi al Covid, infatti - scrive - dobbiamo registrare pure una crescita delle classi poste in isolamento. Al momento si trovano in quarantena due classi delle Elementari 'Maestri di Arconate', una delle Medie 'Alessandro Manzoni' e una del Liceo d’Arconate e d’Europa. Da questa mattina sono al lavoro con il dirigente scolastico, professor Emanuele Marcora, per valutare attentamente la situazione. Siamo in contatto costante con i vertici di Ats per monitorare l’andamento dell’epidemia. A oltre un anno dall’inizio della pandemia ci troviamo ancora a fare i conti con un virus particolarmente aggressivo. Siamo stanchi e sfiduciati, ma sento di fare un appello alla responsabilità: preservare i nostri ragazzi ed educarli a comportamenti prudenti significa dar loro la possibilità di continuare a frequentare la scuola in presenza ed evitare nuove chiusure, che sarebbero assolutamente deleterie per la loro formazione. Teniamo duro".

