Scomparso: ricerche in corso

Purtroppo ancora nessuna notizia della persona scomparsa da mercoledì scorso. Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri stanno proseguendo le ricerche a Nosate.

Purtroppo ancora nessuna notizia. Le ricerche, infatti, stanno andando avanti da giorni, ma della persona scomparsa da mercoledì scorso, fino ad ora non non ci sono tracce. Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri stanno continuando a scandagliare sia i corsi d'acqua attorno a Nosate (in particolar modo il canale Villoresi, dove è stata ritrovata la sua auto) ed al territorio, sia le zone boschive e i campi, ma, come detto, con esito negativo. Si va avanti, allora, tenendo sotto osservazione le singole aree, grazie anche all'ausilio delle unità cinofile, dell'elicottero (che già più volte si è alzato in volo, perlustrando i vari punti) e delle apparecchiature tecnologiche.

