Screening epatite C

Screening nazionale per il virus dell'epatite C. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, assieme al collega Daniele Franco ha, infatti, firmato il decreto in tale senso. Entro qualche mese, allora, tutti i nati tra il 1969 e il 1989 e le categorie più a rischio, potranno accedere gratuitamente alla diagnosi e all'eventuale terapia per l'HCV. "In Italia si stima ci siano almeno 250.000 persone non consapevoli dell'infezione - scrivono - per questo la prevenzione è fondamentale. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubblica più vicina alle persone".

