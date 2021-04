"ITS, opportunità di occupazione"

Fondamentale far crescere ancora di più il sistema ITS Lombardo con l'obiettivo di dare risposte efficaci e rapide al mondo del lavoro.

Negli uffici di Regione Lombardia si è svolto un incontro tra gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo Economico), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) e il presidente di Assolombarda Alessandro Spada per condividere obiettivi e idee circa lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) lombardi, valutando anche la necessità di una sinergica azione di comunicazione. REGIONE E ASSOLOMBARDA: DARE RISPOSTE A MONDO LAVORO - "È fondamentale - hanno condiviso i partecipanti - far crescere ancora di più il sistema ITS Lombardo con l'obiettivo di dare risposte efficaci e rapide al mondo del lavoro. Sostenere gli ITS significa sostenere la domanda di competenza delle nostre aziende e l'esigenza di percorsi formativi di qualità dei nostri giovani".

