Nerviano: occhio all'ambiente

Verde, sempre verde, fortissimamente verde. La frase di una commedia di Vittorio Alfieri si presta per definire la filosofia sposata dal Piano per il governo del territorio di Nerviano.

Verde, sempre verde, fortissimamente verde. La frase di una commedia di Vittorio Alfieri si presta per definire la filosofia sposata dal Piano per il governo del territorio varato dalla giunta del sindaco di Nerviano Massimo Cozzi che ha spiccato il volo durante il consiglio comunale svoltosi l'altra sera. "Da sempre - recita una nota diffusa dalla Lega - ci siamo battuti per la protezione dell'ambiente e il mantenimento delle aree green dei parchi pubblici, dalle riqualificazioni del verde urbano alle nuove piantumazioni, fino al rilancio del progetto 'Un albero per ogni neonato'. Della preservazione in stato ottimale e dell'incremento di dotazione del patrimonio ambientale, sottolinea insomma il Carroccio nervianese, è permeato l'intero strumento urbanistico. Ma all'interno del Pgt spiccano anche altri dati di tutto rilievo. "Il consumo di suolo - continua ancora la nota - è stato tagliato di ben il 27% rispetto al Pgt del 2010 e ha permesso così di salvare ben 71 mila metri quadrati di territorio destinati a diventare distese di cemento". Emerge tra le pieghe del neo Pgt anche la creazione del cosiddetto 'Cordone verde' con "Un sistema continuo di aree, alberature, filari da realizzarsi attraverso interventi di varia entità". Un sistema che abbraccerà anche le due eccellenze idriche per eccellenza del territorio, il Villoresi e l'Olona. In più, "Parco del Roccolo, Plis dei Mulini e Bozzente formano e formeranno la Rete ecologica comunale" insieme con il cordone verde stesso. Un documento che, conclude il comunicato, è stato pensato con lo sguardo non racchiuso monoliticamente sul presente, ma proteso in modo ampio verso il futuro e le sue generazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro