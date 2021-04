Tamponi in più stazioni ferroviarie

Dopo Milano Centrale e Roma Termini, l'attività di screening anti-Covid con tamponi rapidi gratuiti della Croce Rossa, si effettuerà anche in altri scali di tutta Italia.

Da Milano a Roma e, presto, anche in altre città. Mentre la Croce Rossa prosegue l'attività di screening anti- Covid con tamponi rapidi gratuiti nelle stazioni ferroviarie, appunto, del capoluogo lombardo e della capitale, ecco che a breve lo stesso servizio sarà ampliato, come detto, in più scali del nostro Paese. Nello specifico, saranno coinvolte Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Genova Porta Principe, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia. Un'iniziativa certamente importante, resa possibile grazie al finanziamento della Commissione Europea, che consente a pieno regime di effettuare fino a 3 mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale.

