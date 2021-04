Legnano: 15 milioni per la scuola

Legnano si aggiudica il finanziamento di 15 milioni di euro per lo sviluppo urbano sostenibile. Il sindaco Radice: “Un risultato conquistato a tempo di record per cui ringrazio giunta e struttura comunale”.

È stato ufficializzato oggi in Regione Lombardia il finanziamento di 15 milioni di euro per “La scuola si fa città”, la strategia con cui il Comune di Legnano ha risposto alla manifestazione d’interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile.

«Per la Città di Legnano si tratta di un risultato importantissimo e conquistato a tempo di record per cui ringrazio i miei colleghi di giunta e la struttura comunale per il lavoro svolto –commenta il sindaco Lorenzo Radice. Nel mio intervento ho ringraziato la Regione per il metodo di lavoro che ci ha permesso di dare forma rapidamente a una strategia in cui tanti pezzi della nostra idea di città hanno trovato la sintesi in una visione d’insieme. In questa hanno trovato spazio alcune delle questioni più importanti sul tavolo; questioni che la pandemia ha reso ancora più urgente affrontare, come la solitudine e la difficoltà di comunicare. Questa strategia fa perno sulla scuola che si apre alla città divenendo hub di comunità. Immaginiamo la rigenerazione di una parte di città, l’area “Gorizia – Canazza” in cui sono presenti scuole, servizi, aree dimesse come quella dell’ex ospedale e una periferia che conosce il fenomeno dell’invecchiamento della sua popolazione. La nostra strategia prevede di valorizzare le reti sociali ed educative che hanno come fulcro la scuola intervenendo sia nella riqualificazione fisica degli immobili sia nello sviluppo di attività e iniziative in coordinamento con i soggetti locali per ricreare relazioni».

Adesso comincia la fase di trasformazione da strategia a progetti preliminari; una fase che vedrà il Comune accompagnato dalla Regione e dal Politecnico.

