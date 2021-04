'Stop' ingressi dall'India

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli arrivi in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India.

'Stop' ingressi in Italia dall'India. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta gli arrivi in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti nel nostro Paese potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena - ha scritto - Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già in Italia è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India".

