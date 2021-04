Al cinema all'alba

La singolare iniziativa del Cinema Beltrade di Milano in occasione delle riaperture in 'zona gialla'. Ecco, infatti, una minimaratona che partirà proprio con le prime luci del giorno.

In fondo l'ha anche scritto sulla sua pagina Facebook e sui vai canali social "Perché i sogni non muoiono all'alba, diventano film". E, allora, proprio dalle prime ore del giorno, ecco che il Cinema Beltrade di Milano è pronto a riaprire le porte. Si torna in sala, insomma, come previsto dalle nuove linee guida e disposizioni del Governo per quanto concerne l'emergenza covid-19, e lo si fa dal 26 aprile, ma, appunto, giocando d'anticipo. Tutti comodamente in poltrona, infatti, fin dalle 6 del mattino. Già, avete capito bene, perché la storica sala milanese, in occasione della ripresa, ha deciso di promuovere una minimaratona di sei pellicole, che si articolerà lungo l'intero arco della giornata. "E' inutile dire - spiegano dalla stessa realtà cittadina - però lo ribadiamo, che, come durante la prima riapertura, sarà presa ogni precauzione prevista dai Dpcm e dalle relative ordinanze. La capienza, ad esempio, sarà ridotta, quindi i percorsi di entrata e uscita segnalati e i posti a sedere preassegnati con mantenimento della distanza e la mascherina dovrà essere indossata anche durante la proiezione. Agli spettatori, inoltre, verranno richiesti i loro dati e sarà misurata la temperatura". L'appuntamento, alla fine, è alle 5.20 con l'apertura delle case, poi alle 6 spazio al primo film 'Caro Diario', alle 9 'The Juniper Tree', alle 12 'Collective', alle 15 'Roubaix, Une Lumiere', alle 18 'Corpus Christi' e alle 21 una sorpresa da Rezzamastrella. E la formula verrà ripetuta pure sabato 1 maggio, per tornare assieme davanti al grande schermo.

