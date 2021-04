Il WWF cura il verde

“Cerchiamo di tenere in ordine il verde del nostro bellissimo Comune - ci spiegano - con semplici potature e ripulendo dallo sporco".

Un paese più pulito e curato... grazie anche alla collaborazione di tanti volontari. Come quelli dell’associazione WWF cittadina che, già dagli scorsi mesi, con grande pazienza e dedizione, terminata la stagione invernale, si sono adoperati per ripulire e sistemare le aiuole del paese. “Cerchiamo di tenere in ordine il verde del nostro bellissimo Comune - ci spiegano - con semplici potature e ripulendo dallo sporco, anche se bastasse che i cittadini prestassero più attenzione nel gettare i rifiuti nei cestini”.

