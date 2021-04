Christian, sfuma il sogno Olimpico

Il giovane talento robecchettese del Canoa Club Milano vicino al pass per Tokyo. Nonostante un'altra buona prova, il risultato non basta per volare alle Olimpiadi.

È stato un grande sogno, ma purtroppo tale è rimasto. Nonostante l’ottima performance, Christian De Dionigi si è dovuto arrendere al sogno olimpico nelle acque di Tacen. A margine delle prove, tra rapide e paline di Lubiana, sono stati Giovanni De Gennaro (K1 slalom maschile) e Marta Bertoncelli (C1 acqua piatta femminile) a staccare il pass per il Giappone, conquistando rispettivamente un oro e un bronzo nella ECA Canoe Slalom Cup. A Christian non è bastato ottenere l’accesso alle finali della domenica, dopo un 21esimo posto ottenuto nella prima manche del sabato, perché si è dovuto arrendere ad un superbo Giovanni De Gennaro, che è riuscito a vincere la finale. Il robecchettese ha dovuto accontentarsi di un 18esimo posto, che però non gli ha concesso di accedere alla finale dei migliori dieci. Si è fermato, dunque, in Slovenia, il sogno del Canoa Club e dei suoi atleti, oltre che di Christian e di tutto il territorio, ma va avanti, invece, quello azzurro. Giovanni De Gennaro, classe ‘92 e alla sua seconda qualificazione olimpica, è pronto a rappresentare la nostra nazione nella disciplina del K1. Prima apparizione olimpica, invece, per Marta Bertoncelli. Soddisfatto il tecnico azzurro, nonché oro olimpico a ‘Londra 2012’ Daniele Molmenti, che ha così commentato le prove dei nostri ragazzi: “Siamo riusciti ancora una volta a dimostrare il valore dei nostri atleti in una competizione di alto livello, i quali, nonostante la forte pressione competitiva, sono riusciti a raggiungere le fasi finali con ottime prestazioni”.

