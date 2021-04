Anche domenica e festivi

Dall'Amministrazione comunale di Magenta: una recente ordinanza concede ad estetisti e parrucchieri di essere operativi anche di domenica e nei giorni festivi.

Un segnale concreto di aiuto e vicinanza al tessuto commerciale locale viene dall’Amministrazione comunale di Magenta: una recente ordinanza concede, infatti, a estetisti e parrucchieri di essere operativi anche di domenica e nei giorni festivi. L’ordinanza prevede che l’orario di attività debba essere compreso tra le 7 e le 22, fascia all’interno della quale ogni esercente sarà libero di stabilire i propri orari di apertura. Unico limite: chiusura obbligatoria per tutti nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio. “Una volta di più ribadiamo la nostra vicinanza ai lavoratori e il nostro impegno a fare tutto ciò che è possibile per sostenerli – ha affermato il sindaco Chiara Calati – Con questa ordinanza vogliamo aiutare questi professionisti dando loro la possibilità, dopo un lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19, di poter tenere aperta la propria attività e di lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid”. Non solo estetisti e parrucchieri: tutti gli altri esercizi commerciali magentini possono candidarsi, fino al 31 luglio, al finanziamento garantito dal secondo bando del Distretto del Commercio, promosso dal Comune di Magenta insieme a Confcommercio e Camera di Commercio di Milano, nell’ambito dell’iniziativa di Regione Lombardia ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’. Si tratta della concessione di contributi a fondo perduto (che non vanno restituiti, quindi) per un totale di 78.434 euro, al fine di contrastare gli effetti nefasti della pandemia e rilanciare il commercio di vicinato. I fondi, infatti, possono essere richiesti a rimborso al 50% di spese sostenute per adeguare le proprie attività alle norme anti-covid fino a un massimo di 10.000 euro per unità. Potranno partecipare anche le imprese che hanno già beneficiato dei contributi del primo bando del Distretto del Commercio, a patto che presentino domanda per spese nuove e diverse. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via posta elettronica certificata, seguendo le istruzioni riportate sul sito del Comune di Magenta.

