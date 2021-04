Sport: 'Credito Adesso Evolution'

Regione Lombardia è sempre più vicina al mondo dello sport. Aperto, infatti, il bando 'Credito Adesso Evolution'. Potranno beneficiarne corsi sportivi e ricreativi, gestione di stadi, gestione di piscine, gestione di impianti polivalenti, gestione di altre strutture.

Regione Lombardia è sempre più vicina al mondo dello sport. Aperto, infatti, il bando 'Credito Adesso Evolution'. Potranno beneficiarne corsi sportivi e ricreativi, gestione di stadi, gestione di piscine, gestione di impianti polivalenti, gestione di altre strutture. Sono incluse anche attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi e attività sportive. L'iniziativa è gestita da Finlombarda. FACILITAZIONI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL CREDITO PPP - Oltre a 'Credito Adesso Evolution', sempre da oggi, è a disposizione un altro strumento per il settore sportivo. Si tratta delle modifiche che riguardano la misura 'Credito PPP': uno strumento che finanzia gli investimenti per la realizzazione di opere e servizi pubblici di imprese aggiudicatarie di concessioni e contratti di partenariato pubblico privato tramite finanziamento in pool da parte di Finlombarda e degli Istituti di credito convenzionati. In questo caso è prevista la riduzione dell'importo minimo del finanziamento da 1 milione a 500 mila euro e l'ampliamento degli ambiti di intervento alla ristrutturazione oltre che alla realizzazione di opere pubbliche e al rifinanziamento dei debiti contratti dai beneficiari della misura. GUIDESI E ROSSI: PORTIAMO AVANTI RICHIESTE DEL MONDO SPORTIVO - "Dopo un anno di chiusura, qualsiasi settore non resisterebbe se non adeguatamente supportato. Da qui la decisione di Regione di ampliare la platea di beneficiari anche al settore sport" spiegano l'assessore Guido Guidesi e il sottosegretario Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. "È evidente però che questi sostegni non bastano e l'unica via di uscita è prevedere una graduale e definitiva riapertura delle attività utilizzando i protocolli già a suo tempo sviluppati dal Ministero della Salute. Pur apprezzando la decisione di buonsenso del Governo di iniziare da lunedì 26 aprile ad aprire alcune attività come i centri sportivi, come Regione continueremo a portare avanti la legittima richiesta anche del mondo sportivo di una sempre maggiore e celere programmazione delle riaperture delle attività", concludono i due esponenti della Giunta lombarda. COME FUNZIONA - Credito per lo sport attraverso 'Credito Adesso Evolution' finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti anche associati della Lombardia con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi e di importo massimo di 70.000 euro. COME PRESENTARE LA DOMANDA - La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente su Bandi on Line. Per tutte le ulteriori informazioni consultare il seguente sito web https://bit.ly/3ek2UMb

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro