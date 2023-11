Regione Lombardia, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A, ha istituito un bando a sostegno di progetti proposti da associazioni e società sportive dilettantistiche ed Enti di Terzo Settore di ambito sportivo. Ecco 'Sport e Giovani: crescere insieme!'

Regione Lombardia, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A, ha istituito un bando a sostegno di progetti proposti da associazioni e società sportive dilettantistiche ed Enti di Terzo Settore di ambito sportivo. Ecco 'Sport e Giovani: crescere insieme!'

Gli obiettivi del finanziamento sono molteplici: creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali gratuite, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili; costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva, attraverso lo sport; sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio; avvicinare i giovani alla vita sociale.

I destinatari dei progetti che saranno finanziati sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che vivono, studiano o lavorano in Lombardia, in particolare i giovani NEET (Not In Education, Employment or Training) o under 35 provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere sociale ed economico.

L’iniziativa è rivolta ad ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, aventi sede legale o operativa in Lombardia, i quali devono realizzare attività progettuali in un partenariato composto da almeno altri 2 soggetti partner. È obbligatoria la presenza, tra i partner di progetto, di almeno un Comune, che apporti al progetto un cofinanziamento.

L’importo del contributo massimo erogabile per ciascun Progetto approvato è pari all’80% del suo valore e comunque non superiore a 50 mila euro per 12 mesi di attività.

Sarà possibile richiedere il contributo entro l'11 dicembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!