Giana, comandante temporaneo

Nuovo comandante temporaneo alla Polizia locale di Arconate. E' Paolo Giana, vicecommissario presso il comando dei Vigili di Busto Arsizio. Giana, 41 anni, sostituirà temporaneamente il comandante Emidio Varrato per alcune ore alla settimana, in attesa che venga sottoposto a intervento chirurgico e che affronti in tutta serenità e tranquillità il periodo di convalescenza.

"Sono compiaciuto e felice dell’incarico conferitomi dall'Amministrazione comunale - queste le prime dichiarazioni del neo responsabile - cercherò di svolgere il mio lavoro con impegno e dedizione, in attesa del rientro del comandante Varrato". "Al Comune di Busto Arsizio un grazie sincero per la disponibilità e il supporto in questo momento complicato per la nostra Polizia locale - scrivono dal Comune - A Emidio Varrato un grande abbraccio e la vicinanza di tutta l’Amministrazione, nella speranza che possa tornare presto al lavoro. A Giana, infine, l’augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo".

