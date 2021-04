Aumentano i casi e classe in quarantena

Un nuovo incremento dei contagi si registra purtroppo nel comune di Bernate Ticino: sono 15 ora i positivi e vi è in quarantena una classe della scuola secondaria di primo grado.

Un nuovo incremento dei contagi si registra purtroppo nel comune di Bernate Ticino, coinvolgendo anche le fasce più basse di popolazione. Dal report Ats di domenica 18 aprile, sarebbero dunque 15 i casi positivi accertati, di cui un ricovero in ospedale. Sale anche il numero dei guariti che raggiunge il numero di 154. Coinvolti nel contagio sono anche i più giovani: si registra infatti una classe della scuola secondaria di primo grado in quarantena fiduciaria fino al 29 aprile.

Ad aggiornare costantemente la popolazione, tramite canali social, è il primo cittadino. “È doveroso rimarcare la necessità di continuare a rispettare le misure di prevenzione ed è altrettanto necessario poter contare su un comportamento responsabile anche dei nostri adolescenti invitando loro a non creare assembramenti pomeridiani e a indossare sempre la mascherina.

Ricordiamoci sempre che il rispetto delle regole è a tutela della propria salute ma anche della salute degli altri.”

