“Salute e dintorni”: a Bernate Ticino si parla di come rallentare l’invecchiamento

A guidare l’incontro saranno il dottor Simone Garavaglia e il dottor Raffaele Barera, che aiuteranno i presenti a comprendere come mantenere forti ossa e muscoli nel tempo.

Prosegue a Bernate Ticino il ciclo di incontri “Salute e dintorni. Conoscere è già curare”, promosso da Azienda Sociale in collaborazione con il Comune di Bernate Ticino, per promuovere il benessere e la prevenzione attraverso momenti di informazione e dialogo con esperti.

Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 21.15 presso le Sale Nobili della Canonica (via Vittorio Emanuele 18), sarà dedicato a un tema di grande interesse: “Rallentare l’invecchiamento: focus sull’apparato muscolo-scheletrico”.

A guidare l’incontro saranno il dottor Simone Garavaglia e il dottor Raffaele Barera, che aiuteranno i presenti a comprendere come mantenere forti ossa e muscoli nel tempo, prevenendo i disturbi legati all’età e migliorando la qualità della vita.

Un’occasione preziosa non solo per ricevere indicazioni pratiche e scientificamente fondate, ma anche per porre domande dirette agli specialisti, chiarendo dubbi e curiosità sul proprio stato di salute e sulle buone pratiche quotidiane da adottare.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, conferma l’impegno di Bernate Ticino e di Azienda Sociale nel favorire una cultura della prevenzione e del benessere diffuso, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!