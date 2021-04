Roma... eterna

La capitale compie proprio oggi (21 aprile) 2774 anni. La leggenda vuole, infatti, che, appunto il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondò Roma e divenne il primo re.

"Roma, caput mundi"... E mai come quest'oggi per la città eterna è un giorno davvero speciale. "Tanti auguri", allora. Sì, perché la capitale, proprio il 21 aprile, festeggia il suo compleanno. Ben 2774, alla fine, le candeline sulla torta, là dove la storia si mischia con le tradizioni e le emozioni. Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana e conosciuto anche con il nome di Romaia, è molto di più di una data; è tutto ciò che la città è stata, è e, in fondo, sarà. La leggenda vuole, infatti, che, appunto il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondò Roma e divenne il primo re. Una data che lo storico Titolo Livio prese come riferimento per la cronologia romana nella sua opera ‘Ab urbe condita' che significa appunto ‘da quando la città è stata fondata'. Alle orgini la celebrazione del 21 aprile città era denominata ‘Parilia', una festa pastorale, fu l'imperatore Claudio per primo a festeggiarla proprio come Natale di Roma, data che solo nel 1870 a seguito della Breccia di Porta Pia venne riconosciuta a livello nazionale.

