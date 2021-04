'Stop' riso del Myanmar

La decisione dell’Unione europea di varare misure restrittive sull’importazione di riso dal Myanmar. "Una decisione importante - dice l'assessore regionale Fabio Rolfi".

“È solo il primo passo, ma rappresenta una decisione importante anche per la Lombardia che produce il 40% del riso italiano”. Questo il commento dell’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito alla decisione dell’Unione europea di varare misure restrittive sull’importazione di riso dal Myanmar. Impegno quotidiano dei risicoltori - “I nostri risicoltori – aggiunge l’assessore – sono impegnati ogni giorno a lavorare per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare sulle tavole degli italiani. Producono nel pieno rispetto delle normative e con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale. Non possiamo accettare la concorrenza sleale di Paesi dove non vengono rispettati i diritti umani”. Le limitazioni dell’Unione europea - Le limitazioni dell’Unione europea riguardano infatti anche la Myanmar Economic Corporation e la Myanmar Economic Holding, amministrate dall’esercito. Ovvero le realtà che gestiscono la quasi totalità delle esportazioni di riso. Importazioni in crescita per le agevolazioni - “Le importazioni di riso Japonica dal Myanmar in Italia – conclude Rolfi – aumentano infatti del 70% all’anno per effetto delle assurde agevolazioni concesse dall’Europa. In Lombardia produciamo 620.000 tonnellate di riso all’anno e la Regione continuerà a difendere in tutte le sedi i propri risicoltori”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro