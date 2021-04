Riapre il cavalcavia

Riaprirà il prossimo 25 aprile il cavalcavia dell’autostrada A4 in località Boffalora sopra Ticino. Città Metropolitana sta eseguendo dei lavori lungo la strada provinciale 117 per la sostituzione dei giunti. Il ponte è composto da pezzi agganciati da giunti che, con il passare del tempo, si sono logorati. Tutto sta procedendo secondo programma e domenica il ponte sarà riaperto al traffico veicolare.

