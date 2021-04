'Action' a Vanzaghello

Action, una delle catene di discount non food leader in Europa sbarca in Italia. E apre il suo primo dei due punti vendita, per ora, previsti a Vanzaghello.

Action, una delle catene di discount non food leader in Europa sbarca in Italia. Combinando prezzi bassi e un vasto assortimento di prodotti, Action conta ogni settimana oltre nove milioni di clienti negli otto paesi europei in cui è presente e il premio 'Retailer of the Year' ottenuto negli anni in diverse categorie. Il primo dei due negozi in Italia apre a Vanzaghello in via dei Tigli. “L'Italia è un paese molto interessante per noi e Vanzaghello è il punto di partenza perfetto. Il negozio si trova in un’area di vendita al dettaglio, che offre molti posti auto per garantire ai nostri clienti una comoda esperienza di shopping. Siamo particolarmente felici di offrire loro un modo moderno, veloce e sicuro di fare shopping grazie alle nostre casse automatiche che permettono di non entrare in contatto con nessuno” dichiara Monique Groeneveld, general manager Start-Up Countries, responsabile delle operazioni in Italia. ‘Sorpresa’ e ‘prezzi bassi’ distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato. Questa combinazione crea una shopping experience che attrae i clienti degli otto paesi europei in cui Action è già presente. Continua Groeneveld: “Siamo sicuri che anche la clientela italiana sarà affascinata della nostra formula: nei negozi Action si trova sempre qualcosa di utile e interessante. Non solo tanti prodotti di qualità e a prezzi incredibilmente bassi ma anche il fattore sorpresa, perché il nostro assortimento cambia costantemente: ogni settimana vengono introdotti nei nostri negozi oltre 150 nuovi prodotti”. Il nuovo negozio Action occuperà una superficie di oltre 700 mq e offrirà un ampio assortimento di 6.000 diversi prodotti suddivisi in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici. Il negozio sarà aperto tutti i giorni da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 8 alle 21. “Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri primi clienti a Vanzaghello. È bello vedere come in queste settimane i nostri dipendenti abbiano lavorato insieme con entusiasmo, nonostante le sfide e le restrizioni dovute alla pandemia, per permettere l’inaugurazione di domani. Lavoro di squadra e dedizione l’hanno resa possibile” ha concluso Groeneveld. Nel corso della pandemia, Action ha messo in atto e implementato rigorose misure di sicurezza e di igiene in tutti i punti vendita, come gli schermi di protezione alle casse o i disinfettanti all'ingresso per i carrelli e le mani. In questo modo clienti e dipendenti possono fare acquisti e lavorare con tranquillità. Lo store di Vanzaghello è una dei primi cinque punti vendita che apriranno nel Nord-Ovest del Paese nei prossimi tre mesi. Le aperture sono organizzate dal management locale in stretta collaborazione con la sede centrale in Olanda. Il negozio sarà gestito da uno store manager supportato da un team di 20 dipendenti. La politica di assunzioni di Action mira a includere personale da ambienti diversi a condizioni di lavoro flessibili. Grazie all'impostazione del negozio, ai piani di crescita e alla cultura dell'azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti. Più di 1.500 persone sono state promosse all'interno dell'organizzazione nel 2020.

