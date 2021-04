Il Comune di Inveruno ha aperto il bando di concorso per titoli per l'assegnazione di premi di laurea del valore di 500 euro ciascuno agli studenti universitari che hanno conseguito il diploma di Laurea Magistrale durante l’anno accademico 2019/2020.

Il Comune di Inveruno ha aperto il bando di concorso per titoli per l'assegnazione di premi di laurea del valore di 500 euro ciascuno agli studenti universitari che hanno conseguito il diploma di Laurea Magistrale durante l’anno accademico 2019/2020. Requisiti necessari per poter partecipare al concorso sono: il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale con una votazione minima di 105/110; aver frequentato una facoltà universitaria italiana con un corso di studi della durata quinquennale, esennale o della durata di 3+2 anni (secondo il nuovo ordinamento); aver completato regolarmente gli studi nel periodo stabilito dalla Facoltà, quindi non essere fuori corso; essere residenti nel Comune di Inveruno dall’inizio dell’anno accademico cui il Premio di Laurea fa riferimento. Per partecipare, basta compilare l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Inveruno e farlo pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il 30 giugno, a pena di inammissibilità. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Istruzione al numero 02/97285978/79 o consultare il sito www.comune.inveruno.mi.it.

