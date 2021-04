Sono in tutto ventinove e hanno un denominatore comune: essere spazi adibiti a verde finalizzati all'abbellimento estetico e alla vivibilità ecologica di Busto Garolfo.

Sono in tutto ventinove e hanno un denominatore comune: essere spazi adibiti a verde finalizzati all'abbellimento estetico e alla vivibilità ecologica di Busto Garolfo. L'Amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi spinge con decisione verso la valorizzazione e la salvaguardia di diverse aiuole cittadine. E lo fa con il progetto 'Adotta un'aiuola'. Un'iniziativa a cui il Comune crede molto, tanto da aver ampliato anche il novero degli spazi verdi che dovrebbero essere oggetto di adeguata cura e, di conseguenza, la platea dei potenziali interessati ad assumersi questo ruolo. "Il progetto - spiega il Comune nella delibera di adozione - oltre a sensibilizzare il senso civico dei cittadini risulta economicamente conveniente per l'amministrazione comunale e ha dato negli anni precedenti buoni risultati". L'elenco delle aree verdi è ampio. Figurano tra esse il parco di via Arconate, i giardinetti della chiesetta della Madonna di via Monti, il parchetto area Coop di via Gramsci, il parco della scuola Tarra, il giardinetto di via Pascoli, le aiuole di via san Pietro e le fioriere di corso Milano.

