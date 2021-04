Israele: 'stop' alle mascherine all'aperto

Un giorno che sicuramente verrà ricordato. Perché in Israele non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso.

Un giorno che sicuramente verrà ricordato. Perché da oggi (18 aprile) in Israele non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal ministero della sanità in accordo con gli esperti in base ai risultati della campagna vaccinale che hanno portato ad un drastico calo di tutti i segni della pandemia. Il commissario per la lotta al virus Nachman Ash ha detto che "La grande sfida sarà garantire che le mascherine siano utilizzate in spazi chiusi. Spero - ha sottolineato - che possiamo contare sul fatto che ognuno tenga un dispositivo di protezione individuale in tasca e lo usi quando serve".

