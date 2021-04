II Lions Day

Il Lions Day è un'occasione per i Lyons Club di presentare alla cittadinanza le proprie finalità ed attività in ambito sociale, umanitario, culturale e di sostegno alla Comunità.

L'Associazione Lions Clubs International, attiva da oltre cento anni, è presente in 210 Paesi del mondo con oltre 1.400.000 Soci.

In Italia i Soci sono circa 39.000 organizzati con 17 Distretti aggregati nel Multidistretto 108 Italy; il Distretto 108 Ib1 comprende le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza ed alcuni Comuni nell'area Alto Milanese (Legnano, Rescaldina, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e altri Comuni di una vasta zona) con circa 2.550 Soci. in 90 Club. Le giornate dedicate al Lions Day consentono di avere la possibilità di presentare ad una vasta platea il servizio umanitario svolto dai Lions.

Quest'anno la situazione determinata dalla pandemia ha modificato la possibilità di contatti ma sono state comunque moltissime le iniziative che hanno consentito attraverso mezzi di informazione, materiale illustrativo, video, illuminazioni di edifici e tanti altri supporti di continuare la celebrazione della ricorrenza annuale.

Anche il Lions Club Rescaldina Sempione che opera intensamente sul territorio dal 2014 ha predisposto locandine e depliant illustrativi, collocati e distribuiti presso istituzioni ed organizzazioni, per segnalare il proprio sostegno nei vari ambiti sociali.

