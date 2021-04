Di nuovo allo stadio?

Ci sarebbe un possibile periodo per la riapertura anche degli stadi (da maggio). Impianti all'aperto con massimo mille spettatori, al chiuso, invece, 500.

Ovviamente il condizionale, per ora, resta ancora d'obbligo (in fondo, in questo ultimo anno, abbiamo visto più volte come le situazioni sono cambiate da un giorno all'altro) ma, intanto, sembrerebbe esserci la possibilità di riaprire anche gli stadi da maggio. Si tornerà, insomma, sugli spalti, certo con una serie di limitazioni e misure di sicurezza, perché l'emergenza Covid-19 non è finita. Più nello specifico, allora, dovrebbero poter tornare ad accogliere la gente quegli impianti che dal prossimo mese saranno in 'zona gialla', fino ad un massimo di 1000 spettatori se saranno all'aperto, mentre 500 al chiuso (per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da Coni e Cip).

