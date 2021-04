Bernate: sono 10 i positivi

I dati aggiornati da piattaforma ATS vedono 10 casi positivi accertati (di cui 3 ricoverati in ospedale), 150 guariti e 4 contatti stretti.

La situazione epidemiologica presso il comune di Bernate Ticino registra diverse guarigioni ma anche un lieve incremento dei contagi con un ulteriore ricovero in ospedale. I dati aggiornati da piattaforma ATS vedono 10 casi positivi accertati (di cui 3 ricoverati in ospedale), 150 guariti e 4 contatti stretti. Il primo cittadino Mariapia Colombo, oltre che aggiornare la popolazione sull’andamento epidemiologico, non manca di invitare alla massima prudenza.

“È importante continuare a rispettare le misure di protezione evitando gli assembramenti, i ritrovi al di fuori della rete famigliare e indossiamo sempre la mascherina.

Solo con il corretto comportamento di tutti possiamo contenere la diffusione del virus senza dimenticare che le buone maniere messe in atto da ciascuno sono a protezione anche degli altri.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro