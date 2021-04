Torna la Coppa Bernocchi

La sesta edizione della randonnée 'COPPA BERNOCCHI' di Legnano, organizzata dalla U.S. LEGNANESE si svolgerà sabato 1° maggio 2021 con sede principale a Legnano

Torna la “Randonnée Coppa Bernocchi”! Dopo l’edizione virtuale dello scorso anno, torna sulle strade lombarde la Randonnée che unisce i bellissimi paesaggi lombardi, lo sport e l’amicizia!

Percorso “2021 random edition” che tocca 7 laghi e si snoda fra le province di Como, Varese e Milano passando da Legnano, Como, Varese (Malnate), Porto Ceresio, Luino, Laveno, Angera, Gallarate e Busto Arsizio. Prevede circa 2.200m di dislivello distribuiti su più salite, nessuna delle quali particolarmente lunga: fra le principali San Fermo, Gaggiolo, Ardena, Montegrino, Casale Litta, senza dimenticare qualche variante sfidante come il Tainemberg.

Distanza 206,99 km

Dislivello 2029 metri

Tempo massimo 13,3 ore

Omologazione BRI/ARI 200 Km Iscrizioni dal 01/04/21 al 29/04/21 Quota di iscrizione Online: 10.00 € Online Soci ARI: 9.00 € NON si ACCETTANO ciclisti non tesserati Per l’iscrizione online viene comunque richiesto a tutti di avere depositato il Certificato medico in Data Health

SESTA EDIZIONE

La sesta edizione della randonnée 'COPPA BERNOCCHI' di Legnano, organizzata dalla U.S. LEGNANESE si svolgerà sabato 1° maggio 2021 con sede principale a Legnano presso la Sede degli Alpini via Colombes. La partenza dal parco permetterà di allestire le zone bianca, gialla e verde previste dal protocollo FCI. La location di partenza è particolarmente idonea a mantenere l’adeguato distanziamento anche nelle fasi preliminari. La randonnée viene proposta con modalità RANDOM per rispettare tutte le norme anticovid.

La modalità RANDOM è una novità di questi ultimi tempi. Significa due cose:

1. La finestra di partenza è dilatata fino a 3 ore: dalle 6 alle 9 di domenica. In teoria con la modalità RANDOM la finestra di partenza potrebbe arrivare a 24 ore ma, nel caso della Randonnée COPPA BERNOCCHI, per motivi assicurativi e di permessi, ci siamo limitati ad aprire la finestra solo fino a 3 ore.

2. I ciclisti possono partire a piacimento da uno qualsiasi dei punti di controllo. Una volta entrati nel percorso lo dovranno seguire in senso antiorario rispettando la sequenza di tutti i punti di controllo, finendo a chiudere l’anello nel punto in cui sono partiti.

Questi accorgimenti permettono di ridurre in modo notevole la probabilità di creare assembramenti.

Il percorso NON è frecciato.

Il tracciato sarà ben dettagliato dal roadbook e dalla traccia GPX, che l’organizzazione mette a disposizione (vai alla sezione MAPPA e scarica il file gpx da Openrunner) E’ previsto un punto di ristoro nel rispetto delle norme AntiCovid, non sono previste docce e pasta party.

E’ GRADITA LA MAGLIA AZZURRA DELLA “NAZIONALE ITALIANA RANDONNEE” per coloro che ne hanno diritto.

