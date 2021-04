Alter Ego: robot per il Covid

Un 'piccolo' aiutante di medici e infermieri in Liguria. Durante l'emergenza, infatti, si muoveva nei reparti più a rischio dell'ospedale, portando farmaci, cibo e ritirando i referti.

Si è spostato da un reparto all'altro (in quelli definiti più rischio), per portare farmaci, cibo e, quindi, ritirare i referti. E' Alter Ego, il robottino creato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e che, duranta l'emergenza Covid-19, ha dato un'importante e fondamentale mano al personale sanitario, impegnato in prima linea a fronteggiare la lunga e difficile battaglia. "Un sostegno a medici e infermieri, per evitare che dovessero entrare e uscire troppe volte da questi settori, rischiando di contagiarsi - ha scritto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - Un piccolo aiutante, insomma, nato da una grande eccelenza come l'IIT e che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio". Ma, alla fine, Alter Ego non è nuovo a simili operazioni, perché già in passato è stato prezioso in diversi momenti di criticità, quali ad esempio il terremoto di Amatrice, fino, appunto, alla pandemia. "La tecnologia, ancora una volta, al servizio dei cittadini - ha concluso il governatore ligure".

