Tamponi gratuiti in stazione

Test rapidi antigenici gratuiti in stazione Centrale a Milano e a Roma Termini con la Croce Rossa Italiana. Poi, dal mese di maggio, il servizio sarà esteso in altre città d'Italia.

Nessun costo, limite d'età o prescrizione medica, ma chiunque avrà modo di sottoporsi al test. "Ripartiamo dalle stazioni, simbolo di mobilità, incontro e punto di riferimento per le fasce più vulnerabili"... dice il presidente di Croce Rossa Italiana, Francesco Rossa. E proprio in stazione, allora, ecco i tamponi rapidi antigenici gratuiti. "Grazie al Gruppo Fs che ha messo a disposizione gli spazi - scrivono dalla stessa CRI - si parte da Milano Centrale e Roma Termini, per poi, nel mese di maggio, estendere gli screening nelle strutture di altre nove città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia). L’iniziativa, resa possibile con il finanziamento della Commissione Europea, consente a pieno regime di effettuare fino a 3 mila test al giorno su tutto il territorio nazionale".

