Magnago Covid: 28 positivi e 2 decessi

Covid-19 a Magnago e Bienate. La situazione odierna circa l’andamento del contagio vede, infatti, 28 cittadini positivi e 25 in quarantena. Ci sono, purtroppo, due decessi.

Covid-19 a Magnago e Bienate. "La situazione odierna circa l’andamento del contagio vede, infatti, 28 cittadini positivi e 25 in quarantena - scrive il sindaco Carla Picco - Purtroppo, abbiamo avuto la triste notizia di due persone che ci hanno lasciato. Alle loro famiglie il nostro sincero abbraccio e la nostra vicinanza. Anche per loro e per quanti nei mesi scorsi se ne sono andati, il nostro rinnovato impegno al rispetto delle regole per porre fine alla diffusione del contagio".

