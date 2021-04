16enne arrestato per rapina

C’è anche un 16enne di Cuggiono tra gli arrestati per rapina a Milano. Il ragazzo è stato sorpreso dagli agenti di polizia insieme ad un coetaneo di Vittuone e a un magentino di 19 anni.

C’è anche un 16enne di Cuggiono tra gli arrestati per rapina a Milano. Il ragazzo è stato sorpreso dagli agenti di polizia insieme ad un coetaneo di Vittuone e a un magentino di 19 anni in piazza Gae Aulenti dopo che avevano accerchiato e malmenato, insieme ad altri complici, un giovane per prendergli l’iPhone 12. All’arrivo degli agenti tutti sono fuggiti, ma i tre sono stati bloccati. Per i due minorenni il giudice ha disposto l’obbligo di permanenza in casa.

