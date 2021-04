"Elenco per lezioni private"

Emergenza Covid-19 e scuola. Il 'Patto del Cambiamento' presenta una mozione per chiedere l'istituzione di un elenco di insegnanti e studenti disponibili a svolgere lezioni private.

Quello che chiedono è l'istituzione di un elenco di insegnanti, studenti e cittadini qualificati disponibili a fornire lezioni private, che possa essere messo, poi, a disposizione e a conoscenza della popolazione, al fine di dare un aiuto concreto ai 'nostri' studenti che, ormai da un anno, a causa dell'emergenza Covid-19 stanno facendo i conti con una complessa situazione scolastica. E per farlo, allora, ecco che il 'Patto del Cambiamento' (sui banchi della minoranza in consiglio comunale a Castano) ha presentato una mozione. "L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha provocato conseguenze negative importanti per tutte le fasce d'età della popolazione - scrivono - Il settore scolastico, poi, è stato sicuramente uno dei più colpiti, con le continue chiusure e riaperture, senza dimenticare come la didattica a distanza, diventata lo strumento 'principe', appunto, di quest'ultimo anno, ha mostrato ogni sua carenza, provocando deficit importanti nella preparazione generale dei nostri studenti". Problemi e difficoltà che si sono susseguite nel tempo e che rischiano, insomma, di ripercuotersi sul presente e sul futuro. "Moltissimi, dunque, saranno coloro che cercheranno di colmare le proprie lacune attraverso lezioni private - proseguono - Da qui, pertanto, chiediamo all'Amministrazione comunale di incaricare un responsabile della comunicazione per la ricerca iniziale di persone atte ad impartire lezioni e in concomitanza di pubblicare l'iniziativa su tutte le piattaforme web e social, oltre ai consueti canali istituzionali. Ancora, di affidare all'ufficio competente la realizzazione di un link al sito comunale, contenente un elenco (suddiviso per categorie) di insegnanti, studenti e cittadini qualificati disposti ad impartire lezioni private. E infine, va sottolineato come l'iscrizione alla lista non dovrà comportare alcun costo o ulteriori iscrizioni ad altri enti, avendo il fine ultimo di pubblicizzare queste persone, agevolando la domanda-offerta solitamente basata sul passaparola".

