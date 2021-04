Riaperta la sala studio

La zona arancione le ha riaperto le porte. La sala studio della biblioteca di Nerviano è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderino concedersi a uno studio tranquillo.

Il passaggio alla zona arancione le ha riaperto le porte. La sala studio della biblioteca di Nerviano è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderino concedersi a uno studio tranquillo e approfondito. Lo ha reso noto il comune precisando che occorrerà seguitare a osservare le norme di comportamento stabilite per la gestione della fase emergenziale. Per prenotare l'ingresso occorrerà chiamare lo 0331/438942. "Tutti dovranno osservare - spiega il Comune - le regole di comportamento che l'emergenza ci ha imposto, dall'uso delle mascherine alla sanificazione delle mani all'ingresso e alla misurazione della temperatura". Un luogo che da sempre costituisce per i nervianesi un'oasi per prepararsi a dovere agli impegni scolastici di ogni ordine e grado torna quindi nella loro disponbiilità.

