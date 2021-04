"Covid: non abbassiamo la guardia"

Il tono è quello garbato di sempre. L'appello è però fermissimo: cari concittadini, occorre non abbassare la guardia perché il Covid-19 è sempre in agguato e può costarci davvero caro.

Il tono è quello garbato di sempre. L'appello è però fermissimo: cari concittadini, occorre non abbassare la guardia perché il Covid-19 è sempre in agguato e può costarci davvero caro. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ha deciso di prendere carta e penna e scrivere questo accorato invito dopo avere constatato i dati dell'Ats che parla, per il paese, di 50 casi di positività. "Spiace vedere - scrive - che tanti sforzi dei mesi precedenti vengano vanificati da un calo così evidente dell'attenzione, dobbiamo ricominciare a pensare che una mancata precauzione può influire sia su noi stessi che su altre persone. E' necessario tornare a prendersi cura reciprocamente. E a porre tanta cautela in tutte le attività della nostra vita". E, a chi avesse in mente di tornare a spalancare le braccia a feste a suon di assembramenti, ricorda che "non è ancora tempo per le rimpatriate". Nella consapevolezza che il miglior avversario del Covid continua a essere l'adozione costante di un comportamento individuale responsabile.

