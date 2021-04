Bando disabilità sensoriale

A partire da giovedì 15 aprile sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando regionale di inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità sensoriale.

"A partire da giovedì 15 aprile sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando regionale di inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità sensoriale. Le risorse messe a disposizione per l'anno scolastico 2021/2022 sono pari a 10,2 milioni di euro e sono state stanziate per bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti, non udenti, sordi e affetti da ipoacusia importante, che hanno bisogno di un'assistenza qualificata da parte di specifiche figure educative, oltre che di materiale didattico specifico e libri di testo che garantiscano l'inclusione didattica". Lo annuncia Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. "L'investimento di risorse a favore dell'accessibilità universale, soprattutto quando si tratta di scuola e formazione, è il modo migliore, a disposizione delle istituzioni, per investire nel futuro. Questo importante stanziamento - sottolinea l'assessore - conferma l'impegno di Regione Lombardia nel promuovere una vera cultura di inclusione per i tanti ragazzi con disabilità sensoriale e le loro famiglie. Quest'anno, rispetto agli anni scorsi, abbiamo approvato con anticipo la delibera, per consentire alle famiglie di poter pianificare per tempo la stampa e l'acquisizione dei libri di testo necessari". La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it da uno dei genitori, da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne.

