'Fossili contemporanei'

Ecosostenibilità e biodiversità, questi i principi su cui si fonda il lavoro di Gianni Depaoli. L'esposizione presso la biblioteca di Busto Garolfo.

Ecosostenibilità e biodiversità, questi i principi su cui si fonda il lavoro di Gianni Depaoli: una denuncia diretta ai comportamenti scellerati dell’uomo ed al conseguente deterioramento ambientale e sociale, con un occhio di riguardo per il mare e le creaturte che lo abitano. Peculiare, infatti, il materiale utilizzato per la realizzazione delle opere: scarti organici apparentemente destinati a decomporsi, come pelli e inchiostro di pesci e cefalopodi. Per visitare l’esposizione è necessario il passaggio dall’entrata principale della biblioteca di Busto Garolfo e seguirà gli orari della stessa, ossia da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 10 alle 13, presso Villa Brentano (piano terra), in via Magenta 25.

L'ingresso sarà contingentato, come da disposizioni legislative anti-Covid.

