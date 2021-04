"Circonvallazione aperta entro giugno"

Molti interventi in paese: mentre si va a completare il primo lotto della circonvallazione e inizia la progettazione del proseguo verso Castelletto. Intervista all'assessore Sandro Guzzini.

Disagi temporanei, per un futuro più efficiente. In questi mesi è questa la linea dell’Amministrazione guidata da Giovanni Cucchetti che, su indicazione dell’assessore Sandro Guzzini, sta accellerando nell’attuare interventi di manutenzione ed efficentamento stradale in diverse aree cittadine. Dai sottoservizi (rete gas e acqua, ma anche telefonia) all’impianto di illuminazione pubblica a led. Molti gli interventi già messi in programma, ma anche diverse aggiunte in vari spazi cittadini. Per esempio, proprio in questo mese di chiusura scuole, è stato realizzato il passaggio esterno alla scuola Primaria: “Unitamente agli Assessori Sandro Guzzini e Serena Longoni voglio aggiornarvi su ciò che è stato realizzato negli ultimi giorni - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Nella settimana trascorsa le attività del nostro personale, che ringraziamo, si sono concentrate sull’area del parcheggio dell’ospedale, Caserma dei carabinieri e scuola dell’Infanzia dove sono stati stati ultimati i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi e delle aree perimetrali di fronte a tutte le aule che migliorano sensibilmente l’accesso alle stesse. Il nostro personale ha completato l’opera con la semina e sistemazione del prato che era stato interessato dal cantiere. La scuola dell’infanzia migliora l’accesso ed i nostri bambini avranno spazi migliori da godere”. Ma sono tanti gli obiettivi in programma per questo 2021, come ci conferma l’assessore Guzzini: “Entro il primo semestre concluderemo gli interventi nell’area via Cicogna, via Annoni e via Gualdoni - ci spiega - entro giugno apriremo anche la prima parte della circonvallazione esterna e inizieremo l’iter di acquisizione per il proseguo del secondo lotto. Ringrazio Luca Molla per quanto fatto fin’ora ma ora avremo un grande ricambio di personale all’ufficio tecnico. Durante l’estate metteremo mano anche agli impianti termici delle scuole e degli edifici comunali”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro