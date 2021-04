Mantovani vince sul 'Fatto Quotidiano'

Proprietà immobiliari e abusi edizili a Igea Marina: la Corte d'Appello di Milano ha condannato direttore e giornalista de 'ilfattoquotidiano.it' per un'articolo che citava Mario Mantovani per abuso edilizio.

Una lunga battaglia legale, una sentenza molto attesa da parte dell'entourge e da Mario Mantovani, per alcune vicende legate ad Igea Marina, dove l'ex vicepresidente di Regione Lombardia ha delle proprietà immobiliari.

L'ufficialità alla notizia è arrivata lo scorso giovedì 8 aprile. Dalla Corte d'Appello di Milano, terza sezione penale, dove con sentenze numero 1651-2020 sono stati condannati nel processo di secondo grado intentato dal senatore Mario Mantovani il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez ed Ersilio Mattioni, entrambi responsabili per aver scritto e diffuso un pezzo su vicende legate ad Igea Marina.

"La condanna penale in Appello (che prevede a carico dei due giornalisti il pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro in solido) segue alla sentenza di primo grado risalente al 2019, esattamente il 13 dicembre, allorquando la VII sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Carlo Tremolada. Il processo di primo grado aveva portato alla condanna di Gomez e Mattioni a 400 e 900 euro di multa, a 6.000 euro da versare alla parte civile (Mario Mantovani) oltre a 5.000 euro di spese legali. La condanna che Peter Gomez (in veste di direttore del Fatto) ed Ersilio Mattioni si erano visti inflitti è quella punita dall’articolo 595 del Codice Penale".

La vicenda che ha originato il procedimento penale risale al settembre 2016, quando la versione online del Fatto Quotidiano pubblica un pezzo a firma di Ersilio Mattioni sulla predetta vicenda, ossia l’inchiesta per abuso edilizio. Nel corso del processo, Mantovani aveva ricostruito la genesi delle attività svolte a Igea Marina e Bellaria dalle società da lui fondate, distinte da quella della società Portomario (che gestisce un’area camper), attività che non hanno mai subito alcuna condanna per abuso edilizio.

