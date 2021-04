Dairago: 46 i positivi

"Nell’ultima settimana 20 dairaghesi sono risultati positivi al Covid e 24 nostri concittadini sono guariti - spiega Paola Rolfi, sindaco di Dairago - I positivi attuali sono 46".

Una situazione che non migliora, rimane stabile ma con una continuità di contagio. "Nell’ultima settimana 20 Dairaghesi sono risultati positivi al Covid e 24 nostri concittadini sono guariti - spiega Paola Rolfi, sindaco di Dairago - La situazione aggiornata è dunque la seguente:

- 46 persone attualmente positive,

- 545 persone guarite,

- 10 persone decedute".

✅ VACCINAZIONI OVER 80

In merito alla vaccinazione dei cittadini over 80 (nati entro il 1941), ASST Ovest Milano ha fornito le seguenti precisazioni:

👉 cittadini over 80 CHE HANNO GIA' RICEVUTO LA CONVOCAZIONE PRESSO UN CENTRO VACCINALE: “devono presentarsi esclusivamente presso il Centro Vaccinale indicato nella prenotazione.”

👉 cittadini over 80 CHE HANNO ADERITO ALLA VACCINAZIONE E SI SONO ISCRITTI NEL PORTALE DI ARIA, MA CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA CONVOCAZIONE: “possono presentarsi presso un Centro Vaccinale per l’erogazione del vaccino anti Covid-19; le richieste saranno soddisfatte in base alle disponibilità dei centri e dei vaccini; in caso di non possibilità di vaccinazione immediata il cittadino verrà comunque preso in carico e convocato per una data successiva.”

👉 cittadini over 80 CHE NON HANNO MAI FATTO RICHIESTA DI VACCINAZIONE, ma che ora intendono vaccinarsi: ”devono iscriversi tramite la nuova piattaforma Poste sul sito di Regione Lombardia”

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

✅ VACCINAZIONI: SUPPORTO ALLE PRENOTAZIONI ONLINE

LE PERSONE CHE NECESSITANO DI UN SUPPORTO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE ONLINE POSSONO RECARSI, PREVIO APPUNTAMENTO, IN BIBLIOTECA.

E’ sufficiente portare con sé:

- la tessera sanitaria

- un telefono cellulare

Per prenotare l’appuntamento in biblioteca, telefonare al numero 0331.433733

nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30

- mercoledì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30

