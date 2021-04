Gagarin nello spazio

Era il 12 aprile del 1961 quando, a bordo della Vostok 1, Jurij Gagarin volò nello spazio. Il primo uomo a compiere una simile missione. 60 anni dopo, il ricordo è indelebile.

Il suo nome, inevitabilmente, è storia. Le immagini di quel giorno che rimarranno per sempre stampate nella memoria. Era il 12 aprile del 1961 quando, a bordo della Vostok 1, Jurij Gagarin volò nello spazio. Il primo uomo a compiere una simile impresa ed esperienza; l'eroe dell'Unione Sovietica (onoreficenza e riconoscimento che gli furono attribuiti proprio dal suo Paese) che andò lassù, mettendo una pietra miliare nella corsa, appunto, allo spazio. Là dove fino ad allora nessuno era mai arrivato, là eccolo in una missione che ha scritto una delle più importanti pagine del mondo intero. Sessant'anni fa il 'Magellano dell'universo', così come è stato poi ribattezzato da qualcuno, capace di far vivere qualcosa di grande, immenso, enorme; sessant'anni dopo un ricordo più che mai indelebile.

